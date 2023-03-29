«صحة البحيرة» تُطلِق سابع قوافل الرعاية الأولية ضمن المبادرات الرئاسية

انطلقت اليوم الأربعاء سابع قوافل الرعاية الأولية بوحدة فرهاش التابعة للإدارة الصحية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، التي جرى اختيارها ضمن وحدات المرحلة الأولى لأعمال مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية والإعداد والتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بمشاركة فريق عمل من الإدارات الفنية بالمديرية ضم إدارات الرعاية الأولية، رعاية الأمومة والطفولة، الأسنان، المبادرات الرئاسية، الثقافة الصحية، مبادرة زواج القاصرات، مبادرة ومن أحياها، الخدمة الاجتماعية، تنظيم الأسرة، الصحة المدرسية، والفيروسات الكبدية، مكافحة العدوى، التمريض.

تنشيط خدمات برامج الرعاية الأولية

وتهدف تلك القوافل الصحية إلى تنشيط خدمات و برامج الرعاية الأولية وإتاحتها على مدار الساعة حيث تنقسم فترات العمل بأماكن المبادرة إلى ثلاث فترات على مدار 24 ساعة جاءت كالآتي:-

1- فترة العمل الأساسية من 8 ص- 2 م وتضم الآتي:-

• طبيب الأسرة والملف الطبي العائلي

• المبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة

• تنظيم الأسرة

• صحة الأم والطفل

• خدمات وبرامج السن المدرسي

• الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

• تدريب إنعاش قلبي رئوي تدريب العاملين بالمنشاة - تدريب مجتمعي.

• ندوات توعية وتثقيف صحي.

2 - فترة عمل الأخصائي من 2م - 6 م وتشتمل فريق الأطباء التالي:-

أخصائي باطنة وقلب، أخصائي نسا وتوليد، أخصائي أطفال، أخصائي جلدية، أخصائي أسنان.

3- خدمة طوارئ وإسعافات أولية على مدار 24 ساعة.

قوافل طبية الأيام القادمة في البحيرة

يذكر أن تلك القوافل تقام الأربعاء من كل أسبوع وفق الخطة المعلنة، والقافلة سيتم تنفيذها الأربعاء 5 من أبريل بمركز صحة المعدية بإدكو.