السجن 10 سنوات لـ10 متهمين في قضية خطف بالإكراه بالإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه واحتجاز بدون وجه حق، وسرقة منقولات، وإكراه على توقيع وحيازة أسلحة بيضاء ومسدس صوت.

حكم جنايات الإسكندرية جاء في القضية المقيدة، برقم 22068 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول على كل من حضوريا «م.ع.م»، و«م.م.س» و«ز.ن.ف» و«ع.أ.ع» و«م.ر.م» و«س.س.ر»، و«م.خ» وغيابيا لكل من «م.م.م»، و«ي.م.ش» و«أ.م.ش».

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين فيما بينهم بخطف المجني عليه «ع.ص» تاجر سيارات، والتعدي عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه علي إثر اتفاق سابق بين المتهم الأول «م.ع.م» تاجر أحجار كريمة محافظة الشرقية، وبين المجني عليه «ع.ص.ث» تاجر سيارات محافظة الجيزة، بعد أن كان عارض سيارة للبيع، وتوجه المجني عليه إلى محافظة الإسكندرية للتقابل معه وإتمام الاتفاق وبوصوله اصطحبه المتهم السادس «س.س.ر» والمتهم السابع «م.خ.م» بواسطه إحدى السيارات إلى أحد المساكن المطلة على البحر، وما إن وصل إلى وجهتهم حتى فؤجئ بجميع المتهمين من الأول إلى السابع يعتدون عليه بالضرب.

خطف بالإكراه والتهديد

ثم أحدثوا به إصابات وكبله المتهمين في القضية وسرقوا المبلغ المالي بحوزته والمنقولات خاصته حال إحراز المتهم الثاني سلاح أبيض مسدس ثبت أنه محدث صوت، ثم أجبروه على التوقيع لعدد 10 إيصالات أمانة، وتجريده من ملابسه وتصويره بملابسه الداخلية مستخدمين في ذلك هاتف محمول، وهددوه بنشر الفيديو عند الإبلاغ عن الواقعة وتركوه في اليوم التالي فقام بإبلاغ الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.