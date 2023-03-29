منطقة السويس تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف

نظمت منطقة السويس الأزهرية، اليوم الأربعاء الموافق، احتفالا بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، وذلك بمركز النيل للإعلام بالسويس تحت رعاية فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

تعليم الطلاب المصريين والوافدين

ألقى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية كلمة عن دور الأزهر الشريف منذ إنشائه، ومنهجة الوسطي المعتدل، وأثره في المجتمع الإسلامي في العالم كله، في تعليم الطلاب المصريين والوافدين من جميع أنحاء العالم.

وتم عرض فليم وثائقي عن الأزهر الشريف، تم الحديث فيه عن إنشاء الأزهر ومنهجه، ثم تحدث الدكتور السعدني علي عن دور الوعظ بالأزهر الشريف في نشر الدعوة في كل مكان، وتنظيم الندوات والمحاضرات بشكل دائم لنشر الوعي الديني المعتدل.

العلاقة بين الأزهر الشريف والكنيسة على مر العصور

ثم تحدث ممثل الكنيسة بالسويس، عن العلاقة بين الأزهر الشريف والكنيسة على مر العصور، والتعاون الدائم بينهم لما فيه خير المجتمع المصري والدولي، تحدث فضيلة الشيخ عبد الله محمود ممثل إدارة الرواق الأزهري بمنطقة السويس الأزهرية، عن دور الرواق في تعليم ونشر القرآن الكريم والعلوم الشرعية والعربية والثقافية.

وقدم طلاب المعاهد الأزهرية بالسويس، فقرات متعددة ما بين الإنشاد الديني والتواشيح، وحضر الاحتفال فضيلة الدكتور السعدني علي مدير عام إدارة الوعظ بالسويس، والدكتورة عزيزة وصفي، من جامعة الأزهر، وماجدة عشماوي مديرة مركز النيل للإعلام، ونواب مجلسي الشعب والشوري، ولفيف من قيادات محافظة السويس، والعاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومعاهدها، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة السويس.