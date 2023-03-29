أسامة الأزهري: مصر تحمل الأزهر الشريف على أكتافها وتوفر كل متطلبات أبنائه

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن مكانة الأزهر الشريف في وجدان العالم، قائلا إن الأزهر بلا شك مؤسسة مصرية الكرم والقناعة والوجدان والمكان، ومصر هي التي تحمل الأزهر الشريف على أكتافها، وهي التي توفر كل متطلبات الأزهر لأبنائه.

الأزهر عالمي الرسالة والأداء

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc، أن الأزهر عالمي الرسالة والأداء والمزاج، ويظل راسخ الأصول في مصريته، وكلما أمعن في مصريته ازداد علميته وتألقه.

ولفت أن علاقة الأزهر ومصر مثل الأم والابن، وبالتالي الأزهر الشريف ابن بار بأمه الكبرى مصر، ومصر قدمت للأزهر الشريف كل وجوه الإكرام التي تكرم بها أبناءه، وهم ضيوف مصر، ليكون الأزهر إحدى المؤسسات المصرية والواجهات التي تصنع بها مصر هذا العطاء.

وأوضح أن الأزهر حشد كل هذا الحب الكبير، ورسخ له في قلوب الناس وتوجه إلى مصر، هي علاقة شديدة الترابط والتمازج، متابعا: «نحن كمصريين يوم ما جاء الأشقاء الكرام من سوريا على سبيل المثال رفضنا أن نسميهم لاجئين لأنهم ضيوف مصر».