مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

يبحث العديد من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام الشهر الكريم، في ظل حرص الكثيرين علي الالتزام بالصلاة لأدائها في مواعيدها خلال الأيام الكريمة.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار العامة، ضمن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في ثامن أيام رمضان في محافظة مطروح، سيكون على النحو التالي:-

- السحور في تمام الساعة 2:14 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:14 صباحا.

- الفجر الساعة: 4:34 صباحا.

- الشروق الساعة 6:03 صباحا.

- الظهر الساعة: 12:16 ظهرا.

- العصر الساعة: 3:47 مساء.

- المغرب الساعة :6:29 مساء

- العشاء الساعة 7:48 مساء.

مدة ساعات الصيام

وتستمر ساعات الصيام في محافظه مطروح على مدار اليوم بدءا من رفع أذان الفجر حتى مدفع رمضان ورفع أذان المغرب وهي كالتالي في 8 رمضان:-

مدة ساعات الصوم: 14:15 ساعة.