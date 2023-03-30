مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان
كتب:
محمد بخات
12:06 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023
يبحث العديد من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام الشهر الكريم، في ظل حرص الكثيرين علي الالتزام بالصلاة لأدائها في مواعيدها خلال الأيام الكريمة.
مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023
تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار العامة، ضمن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في ثامن أيام رمضان في محافظة مطروح، سيكون على النحو التالي:-
- السحور في تمام الساعة 2:14 صباحا.
- الإمساك الساعة 4:14 صباحا.
- الفجر الساعة: 4:34 صباحا.
- الشروق الساعة 6:03 صباحا.
- الظهر الساعة: 12:16 ظهرا.
- العصر الساعة: 3:47 مساء.
- المغرب الساعة :6:29 مساء
- العشاء الساعة 7:48 مساء.
مدة ساعات الصيام
وتستمر ساعات الصيام في محافظه مطروح على مدار اليوم بدءا من رفع أذان الفجر حتى مدفع رمضان ورفع أذان المغرب وهي كالتالي في 8 رمضان:-
مدة ساعات الصوم: 14:15 ساعة.