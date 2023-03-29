إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

عقدت قيادات محافظة سوهاج مؤتمرا للصلح بين عائلة الزيدي وعائلة عبدالنعيم بقرية السوالم بمجلس قروى شطورة التابع لمركز طهطا، بمشاركة عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، وعامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجنة المصالحات.

وحضر أيضا عدد من أهالي قرية السوالم وأهالي مركز ومدينة طهطا والقرى والنجوع التابعة لها، وفقا لبيان محافظة سوهاج، كما شارك بجلسة الصلح عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء لجنة المصالحات وفض المنازعات.

سبب الخصومة الثأرية

وكانت قد نشأت خصومة ثأرية ممتدة لسنوات بين العائلتين أبناء العمومة. عقب مشاجرة لخلافات الجيرة راح ضحيتها أفراد من العائلتين، ليتمكن أعضاء لجنة فض المنازعات من الإصلاح بين العائلتين وتذكيرهم بروابط صلة الرحم بينهم وإيقاف نزيف الدم الذي امتد لسنوات، مرددين عليهم قول الله تعالى إنما المؤمنون أخوة.

الحفاظ على قيمة الأمان

وخلال المؤتمر أكد جميع الحاضرين على قيمة التسامح والمودة والمحبة ونبذ الخلافات بين الجميع وتحقيق الهدف المنشود لجميع أفراد المجتمع وهو نعمة الأمن والأمان للجميع.