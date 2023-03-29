اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تدريب الأئمة ضرورة لمواكبة قضايا العصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي: تدريب الأئمة ضرورة لمواكبة قضايا العصر

الرئيس يوجّه بإعداد أفضل الأئمة والقراء قبل سفرهم إلى الخارج لأداء رسالتهم على الوجه الأكمل.. ويتابع جهود استثمار أصول «الأوقاف»

الحكومة توافق على الموازنة الجديدة.. وزيادة 28.2% بمخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية

أعمال «المتحدة» للأطفال.. «وعي وترفيه»

«مدبولي» يوجِّه الوزارات باستكمال إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

إطلاق أكبر مشروع في الإعلام العربي لرعاية النشء وتربيته على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة

لأول مرة مسلسل كارتوني مدعوم بلغة الإشارة.. وتربويون: برامج الشركة تُعِد رجال المستقبل

«حياة كريمة» تواصل توزيع كراتين رمضان

المؤسسة تسهم بمليون كرتونة ضمن «كتف في كتف» لدعم الأكثر احتياجاً

مخرج «يحيى وكنوز»: نحترم عقل الطفل.. ومخرج «المحمية»: توفير الأدوات سبب النجاح وتحقيق الرسالة

سماح أبوبكر: للأطفال مكانة خاصة في خريطة «الشركة».. وتحميهم من الأعمال البعيدة عن معتقداتنا

نيللي كريم: «اللي ما راحش الصعيد ما شافش مصر».. وكنت سأعتذر عن «عملة نادرة»

«نادرة» سيدة صعيدية قوية تواجه أزمات مع أهل زوجها وتصمد في سبيل حماية ابنها والحفاظ على ميراثها

صناعة «الحلو» «طوف ودوق»

يا فرحة «الحلوانية» برمضان: مش ملاحقين على الطلبات طول الشهر

«أبوخشبة»: بقالنا 160 سنة في السوق.. و«باسم»: زودنا مواعيد الشغل 3 ساعات

الصفحة الثانية

«الصحة»: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية ومضاعفة حوافز الطوارئ

«المشاط» تطلق تقرير «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»

«عبدالغفار»: تطبيق إلكتروني للإجابة عن استفسارات الأطباء المكلفين

«التعاون الدولي»: 2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية خلال 2022

«البيئة والأمم المتحدة» تناقشان خارطة طريق «COP28»

وزير الري يتابع مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

«سويلم»: نسعى من خلالها لمواجهة التصحر والتوسع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي

«تصديري الأغذية»: 3% نمواً في الصادرات أول شهرين من العام الحالي

السعودية تحتل المركز الأول بـ 69 مليون دولار تليها ليبيا وفلسطين والولايات المتحدة

مباحثات «مصرية - ألمانية» لتعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

«الجمارك»: إحباط 4300 عملية تهريب خلال شهري يناير وفبراير

الأهلي يستعيد قوته الضاربة.. وتعديلات بالزمالك

الصفحة الثالثة

تطور صناعة التمور.. من العجوة لـ«القهوة والزيوت والأدوية»

«حميدة»: البلح الرطب يتحول إلى عجوة.. والثمار التالفة تصبح أعلافاً للماشية

«التمور» يتم استخدامها في العديد من المنتجات

هندي يشعر بالدفء فى مصر: إذاعة القرآن الكريم لا مثيل لها

«سامر» يشارك المسلمين بتعليق الزينة: «بنفطر مع بعض»

الصفحة الرابعة

صناعة «الحلو» في رمضان.. طوف ودوق

يا فرحة «الحلوانية» برمضان: مش ملاحقين على الطلبات طول الشهر

«أبوخشبة»: بقالنا 160 سنة في السوق.. وبحب الشغل اليدوي لكن التطور يضمن بقاءنا

«باسم»: زودنا مواعيد الشغل 3 ساعات و«الكريمة» كلمة السر في حلويات هذا الموسم

كل عصر وله «كنافة».. من البلدي لـ«المانجة والنوتيلا»

«اليدوي» تغازل عشاق الماضي: «لسه ليها زبونها»

«خليل»: مش ملاحق على طلبات الزباين.. و«محمد»: من ريحة الماضي ومقاديرها معمولة باهتمام

«باسم» ابتكر أصنافاً جديدة لإرضاء جميع الأذواق

الصفحة الخامسة

علاء»: السكندريون غيروا شكل وطعم الهريسة.. والصعايدة الأكثر إقبالاً

«محمد»: ضبط المقادير ودرجة التخمير

أهم مميزات مشبك دمياط

الهريسة والمدلعة والمخروطة.. أطباق الحلو في الأقاليم

«يامنة»: نور الشريف سبب شهرة المخروطة الأخميمي بين نجوم الفن

تاريخ الكنافة والقطايف.. كيف تحولت من أكلة الملوك إلى عامة الشعب؟

ورش تصنيع أدوات الحلوى في «المعز».. صواني وأساور وأقماع

«بحبح»: تقطيع المواد الخام بالكمبيوتر

ومهمة الصنايعية اللحام والصنفرة لضمان الجودة

«الفندى»: غالبية المواد الخام إنتاج محلي.. والمستورد منها تم توفيره منذ فترة كبيرة

رئيس شعبة السكر: 3 أصناف مصرية تتمتع بشهرة عالمية في أمريكا ودول أوروبا

الصفحة السادسة

وعي وترفيه

«المتحدة» تُعيد إحياء ملف إعلام الطفل.. برامج متنوعة وفترات مفتوحة

خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية لبناء الأجيال المقبلة على أسس المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات.. وإطلاق أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته باسم «نبتة».. والبداية بـ7 أعمال كبرى برامجية وكارتونية وعرائس ومسابقات وستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل

مسلسلات كارتون في رمضان ترفع شعار التوعية وحماية وترسيخ الهوية المصرية

مخرج «يحيى وكنوز»: نحترم عقل الطفل وزيادة وقت الحلقات هذا العام ساعدت في توصيل فكرة العمل وجذب شريحة أكبر من الجمهور.. ومؤلف المسلسل: أراهن على نجاح شخصية الدكتور عجيب.. ومخرج «المحمية»: «المتحدة» وفرت الدعم والأدوات ليخرج العمل بشكل لائق ليحقق النجاح والرسالة المستهدفة

الصفحة السابعة

تربويون: «المتحدة» تُقدم قدوة للأطفال وتُعد رجالاً للمستقبل

«سحر»: محتوى إعلامي آمِن للطفل.. و«إيلارية»: برامجها تدعم الهوية المصرية.. و«عبد الرشيد»: تسهم في تعزيز العطاء وغرس قيم التسامح لدى الأطفال

لأول مرة.. مسلسل كارتوني للأطفال مدعوم بلغة الإشارة يعرض في رمضان

نواب عن أفلام الكارتون: تعلي قيم المجتمع وتغرس السلوكيات الإيجابية وتعيد بناء الإنسان المصري

بيشوي عماد: تقديم برنامج للصم والبكم دليل على اهتمام الدولة بذوي الهمم

«سعيد»: أشيد بالدافع الوطني لهذه المؤسسة التي آثرت الرسالة على المكاسب الاقتصادية

الأطفال أصبحت لهم مكانة خاصة في خريطة الشركة.. والصغار من القرى إلى المدن متأثرون بما يُقدم

سماح أبوبكر عزت: «رحلة سعيدة» صار مدخلاً للحوار بين الأهل والأطفال.. وهذا هدفي من الحكايات

الأطفال لا يحبون التوجيه المباشر.. والبرامج والحكايات أفضل وسيلة لغرس القيم.. والموسم الأول من «رحلة سعيدة» انتهى.. ونتمنى المزيد من المواسم

الشركة قدّمت البديل الذي يحترم عقل الطفل ويحميه من الأعمال البعيدة عن معتقداتنا.. وقدوتي «أبلة فضيلة» فهي أفضل مَن حكى للأطفال.. وأوجدت لنفسي مساحة تميز مصدرها أنني أكتب بنفسي الحكايات

الصفحة الثامنة

نيللي كريم: كدت أعتذر عن مسلسل «عملة نادرة» و«اللي ماراحش الصعيد ماشافش مصر»

نيللى كريم: لا أبحث عن قضية بعينها لمناقشتها في أعمالي الدرامية