اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجِّه بمواصلة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» يوجِّه بمواصلة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

الرئيس يتابع مشروعات تطوير معهدى «ناصر والقومى الجديد للأورام» والمستشفيات الرئيسية ومخطط إنشاء معهد قلب بمواصفات عالمية

ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة فى جدول أعمال الدولة ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التى تواجهه

«الصحة»: استقبال 2 مليون جرعة من «فايزر المعدّل»

«عبدالغفار»: يعمل بفاعلية ضد متحورات «كورونا» وفحص 4٫6 مليون طفل ضمن «علاج ضعف السمع»

إنتاج فنى حصرى.. بروح شبابية

المنصة انطلقت عام 2019 لحماية الملكية الفكرية.. وأصبحت رائدة بث المحتوى العربى فى 2023.. وتوسّعت فى إنتاج الأعمال الأصلية

تراث «ماسبيرو» فى أيدٍ أمينة بعد إتاحته على «WATCH IT» لحمايته من السطو وإعادة عرضه للجيل الجديد بإمكانيات واختيارات مختلفة

مسلسل «كشف مستعجل» يتصدر تريند المنصة.. و«شيف بالبيت 2» يستضيف مشاهير النجوم و«أصحاب المزاج» للحديث عن فلسفة الطعام

نقاد: «المنصة» صاحبة شخصية متميزة وصنعت محتوى متنوعاً

نواب: جمعت شمل الأسرة المصرية واستعادت الريادة فى فترة قصيرة

مرحب شهر الصوم: قمر الدين.. صناعة واعدة وتجارة فى «المشمش»

أصحاب المصانع: مصر تتميز بأفران التجفيف.. وتدوير الفائض.. وخبراء: التوسع فى الزراعة وتقليل الاستيراد وفتح مشاريع جديدة يسهم فى زيادة الإنتاج

ضيوف مصر يستمتعون بأجواء الشهر الكريم فى شوارع المحروسة

و«طارق» وشقيقه يعملان فى بيع الحلوى: «مش حاسين بأى غربة»

أحمد عيد: شر «مسعود» فى «عملة نادرة» أصابنى بالاكتئاب.. «واللى هيحتاجنى فى شغل علشان أكل عيش مش عاوزه»

عِشت مشاعر مرعبة أول يومين تصوير.. وشاهدت مسلسلات صعيدى ماكنتش أسمع عنها

الصفحة الثانية

لأول مرة.. فعاليات «الثقافة» فى رمضان تستهدف قرى «حياة كريمة»

«موسى»: تحقق مبدأ العدالة الثقافية.. وتشمل عروضاً متنوعة من الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الدينى والمعارض الفنية

«العربية للتصنيع» تبحث تصنيع سيارة كهربائية مع 3 دول عربية

«الكتيبة 101»: دراما وطنية تصل لقلب وعقل المواطن

تعاون ناجح بين «المتحدة والشئون المعنوية» لتخليد بطولات القوات المسلحة

وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات فى المدن الجديدة

توجيهات باستكمال تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفى المواعيد المحددة

«إعلام الشيوخ» تطالب بسرعة تعديل «المرشدين السياحيين»

«السياحة»: نراجع العديد من القوانين لإزالة العقبات أمام العاملين بالقطاع

«مزارع دينا» تستعرض جهودها فى توطين الصناعات الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الطبيعية

جولة تفقدية بحضور رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات.. وعرض بعض الأرقام والحقائق حول الإنتاج الزراعى بالمزرعة لتلبية احتياجات السوق المحلية

الصفحة الثالثة

من أسماء الله الحسنى.. القدوس

ضيوف مصر يستمتعون بأجواء رمضان فى شوارع المحروسة: «مش حاسين بأى غربة»

معلِّم مسيحى يهدى طلاب الثانوية دروساً مجانية احتفالاً برمضان

«روضة» تدخل مجال «الهاند ميد» بزينة وفوانيس كروشيه: «مصنوعة بحُب»

مقامات الزهد

الصفحة الرابعة

قمر الدين.. صناعة واعدة وتجارة فى «المشمش»

أصحاب المصانع: مصر تتميز بأفران التجفيف.. وإعادة تدوير الفائض

«عصام»: نطرح 2000 كرتونة قبل رمضان و«عاطف»: تدريب مكثف للعمالة

«مملوك»: تسويق قمر الدين سبوبة للشباب ومصدر رزق

روشتة الخبراء لمضاعفة إنتاج أشهر صناعة رمضانية: التوسع فى الزراعة وتقليل الاستيراد وفتح مشاريع جديدة

إزاى تفرق بين الأصلى والمغشوش؟.. لو ناشف ولونه فاتح اوعى تشتريه

أساتذة بحوث أغذية: النهوض بصناعة قمر الدين ضرورى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير

الصفحة الخامسة

المشمش المجفف الأكثر طلباً فى «أهلاً رمضان»: جودة عالية وسعر منخفض

مستشار الغرفة التجارية بالجيزة: المعرض نافذة لتسويق المنتج المحلى.. واستهداف المناطق الأعلى كثافة سكانية

السيدات ينافسن بمنتج «بيتى»: ريحة وطعم وتوفير

على الأصل دور: روايات تحكى قصة «قمر الدين».. قرية سورية أم مشروب صينى؟

مراحل اكتمال «القمر».. فراولة وجوافة وأناناس لهواة التجديد.. «دى وصفة هايلة»

«نجلاء»: أفضل طريقة لحفظ الفاكهة.. و«صُدفة»: القوام المتماسك شرط أساسى

الصفحة السادسة

إنتاج حصري بروح شبابية إلى جانب عرض دراما المتحدة دون فواصل إعلانية

رمضانك على watch it

انطلقت فى 2019 لحماية الملكية الفكرية.. وفى 2023 أصبحت رائدة فى إنتاج وبث المحتوى العربى على الإنترنت

أسعار الاشتراك.. توسّعت منذ نهاية 2021 فى إنتاج الأعمال الأصلية واستحوذت على الأعمال المختلفة العربية والأجنبية

أسهمت فى تطوير صناعة الترفيه فى مصر والمنطقة من خلال إنتاجها الحصرى الذى ظهر فى الموسم الرمضانى الحالى

«كشف مستعجل» يتصدر تريند المنصة.. وأبطال المسلسل يكشفون كواليس التصوير

محمد عبدالرحمن: فريق العمل كانت لديه رؤية مغايرة فى الكوميديا.. ومصطفى خاطر: عرض المسلسل على المنصة ميزة.. وهنادى مهنا: أقدم دور ممثلة مغمورة

الصفحة السابعة

تراث «ماسبيرو» فى أيدٍ أمينة.. حماية روائع التليفزيون من السطو الفكرى

«خطاب»: أتاحت الفرصة للاستمتاع بباقة متميزة ومختلفة من أفلام الزمن الجميل تناسب الجماهير باختلاف أذواقهم وتُمكن كل شخص من صناعة تليفزيونه الخاص

«شيف بالبيت 2» يستضيف مشاهير النجوم و«أصحاب المزاج»

نقاد: «watch it» صاحبة شخصية متميزة وصنعت محتوى متنوعاً

«الشناوى»: استطاعت جذب المتلقى.. وتضم أعمالاً جيدة كماً وكيفاً.. و«موريس»: تتيح للمشاهدين الاطلاع على الأعمال بسهولة

نواب: المنصة الرقمية للشركة المتحدة جمعت شمل الأسرة المصرية

«نادر»: تواكب التطور بمحتوى هادف.. و«القط»: استطاعت أن تسترد الريادة فى فترة قصيرة

«تهامى»: اقتحام الشركة للمنصات الرقمية عبور مهنى للمستقبل ومواكبة للتحول التكنولوجى فى العالم

«سعدة»: «المتحدة» تراعى التنوع الدرامى والبرامجى

الصفحة الثامنة

أحمد عيد: عِشت مشاعر مرعبة فى أول وثانى أيام التصوير.. وشاهدت مسلسلات صعيدية «ماكنتش أسمع عنها»

الجلباب الصعيدى يتخطى 5 آلاف جنيه لأن لبس الصعايدة غالى

شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لمسلسلى «سوق الكانتو» «وحضرة العمدة»

اخترت الموسيقى الكلاسيكية لمسلسل «كرارة» تماشياً مع فترته الزمنية

روبى «ربنا صارف لها القبول مع الناس» والتعاون مع عادل أديب أفضل ما حدث لى

زينب العبد فلاحة فصيحة تعرف «دبة النملة» في «حضرة العمدة»