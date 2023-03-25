اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «ملحمة التطوع».. جنود مجهولون في «مبادرات دعم البسطاء»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«ملحمة التطوع».. جنود مجهولون فى «مبادرات دعم البسطاء»

251 ألف متطوع يرصدون احتياجات «الأولى بالرعاية» ويقدمون لهم الخدمات

«صناع السعادة».. شباب يرسمون الفرحة على وجوه الأهالى ويسهمون فى تغيير حياتهم إلى الأفضل

«ملائكة الخير».. فتيات وسيدات «كلمة السر» وراء نجاح «مبادرات التكافل» وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين البسطاء فى جميع المحافظات

«السيسى» يوجِّه بتعزيز استخدام التكنولوجيا فى عمل المحاكم لتحقيق سرعة نظر القضايا

الرئيس: نتطلع لإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام الحالى لحماية حقوق المواطنين

وزير الإنتاج الحربى لـ«الوطن»: إنتاج بندقية آلية مصرية تُضاهى أحدث البنادق العالمية

«صلاح»: بحوث لتطوير تكنولوجيات الإنتاج العسكرى.. ومنتجات مدنية بأسعار مناسبة

«الصحة»: خطة لإنتاج 300 مليون جرعة لقاحات سنوياً

«عبدالغفار»: تدشين خط لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاحى «الكبدى بى والخماسى»

وزير الرى: المنطقة العربية الأكثر معاناة من ندرة المياه

«سويلم»: مصر تعانى من الجفاف والتعرض لتأثيرات تغير المناخ

جعفر العمدة

محمد رمضان: شخصية «جعفر» استفزتنى بسبب اختلاف العمر بيننا وهذا هو التحدى الكبير لى والمسلسل سيتخطى نجاح «الأسطورة والبرنس»

تجمعنى بالشخصية صفات مشتركة مثل حب الأم والكتمان.. وأحب العمل مع المخرج محمد سامى

الصفحة الثانية

«الوطن» ترصد دور الشباب والفتيات لإنجاح المبادرات الاجتماعية خلال 5 سنوات

«ملحمة التطوع».. جنود مجهولون فى «مبادرات الخير»

251 ألف شاب وفتاة يشاركون فى جهود خدمة «الأكثر احتياجاً»

المتطوعون يتحركون بين المواطنين ويرصدون الاحتياجات ويدونون المطالب ويقدمون الخدمات.. وجهودهم وفرت إنفاق ما يقارب الـ56 مليون جنيه

«سيف»: الشباب شريك أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة وتلقينا أعداداً كبيرة من طلبات الانضمام للتحالف

«محمد»: العمل التطوعى طور من شخصيتى ورسخ بداخلى تبنى القضايا المجتمعية وإيجاد حلول لها

«عبدالقوى»: قدموا خدمات متنوعة «طبية وتنموية وتوعوية» لـ30 مليون مواطن وتلقوا تدريبات احترافية تحت شعار «التطوع مسئولية وطنية

«صناع السعادة».. شباب يرسمون الفرحة على وجوه الأهالى ويسهمون فى تغيير حياتهم إلى الأفضل

«جمال»: «كتف فى كتف» عيد ميلاد للتحالف الوطنى.. و«طلعت»: مد قاعدة الحماية الاجتماعية و«منصور»: يكفينا إدخال السرور على الناس و«الخولى»: مساعدة المحتاجين إحساس جيد

الصفحة الثالثة

«ملائكة الخير».. الفتيات والسيدات «كلمة السر» وراء نجاح «مبادرات التكافل» وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للبسطاء

«إسراء»: أشعر بفرحة أثناء مساعدة الآخرين.. و«هند»: كلنا على قلب رجل واحد.. و«فاطمة»: توصيل كراتين المواد الغذائية للمستحقين بمنازلهم

«أمل»: التحقت للعمل فى «حياة كريمة» منذ بدايتها.. و«سارة»: بدأت مع «حماة المستقبل».. ووجود آلاف المتطوعين يعكس ثقة الأهالى فى المؤسسات الخيرية

مسئولو تطوع فى «كتف فى كتف»: الشباب متحمس ويعمل على الأرض بأمانة وقوة لنجاح المبادرات

أستاذ اجتماع: التطوع رسالة إنسانية تساهم فى تعزيز فكرة «التكافل»

«عوض»: دعم الرئيس للتطوع له أثر إيجابى على الشباب ودور الأسرة مهم لغرس الوعى فى نفوس الصغار

«أبطال خلف الستار» لإعداد وتجهيز المتطوعين لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً فى جميع المحافظات

«درويش»: الدولة حريصة على دعم جهودهم.. و«شباب الأحزاب» تعمل على تعزيز دورهم فى المجتمع

نائب «التنسيقية»: إشادة الرئيس «السيسى» بدور المتطوعين تسهم فى زيادة طاقات الشباب والفتيات

التحالف.. والخطة المدرسية

الصفحة الرابعة

ماراثون «الفائدة» ينطلق من أمريكا ويصل

إلى أوروبا والخليج.. و«المركزى» يحسم الخميس

بنك مصر يوقع بروتوكولين لدعم خدمات التحصيل الإلكترونى

«الاحتياطى الفيدرالى» يرفع سعر الفائدة 0.25%.. وبنوك بريطانيا وسويسرا والنرويج و5 دول خليجية تلحقه بالزيادة

«الإتربى»: تيسير عملية الدفع تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات بتحفيز القنوات الإلكترونية فى الدفع

بنك التعمير والإسكان: 3.85 مليار جنيه محفظة التمويل المستدام بنهاية عام 2022

«غانم»: دعم جهود الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتحول للاقتصاد الأخضر

«عز العرب» رئيساً لـ«التجارى الدولى» لمدة 3 سنوات

16.17 مليار جنيه صافى أرباح البنك خلال عام 2022 مقابل 13٫26 مليار فى 2021

انطلاق «رايز أب» بحضور محلى ودولى واسع فى مايو المقبل

الصفحة الخامسة

تعليمات للبنوك بتمكين الأمهات من فتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادهن القصر

مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» يحقق أرباحاً 2٫190 مليار جنيه خلال 2022

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب: ودائع العملاء تقفز لـ97.6 مليار جنيه بزيادة 29% عن عام 2021.. ومحفظة تمويلات قطاع الشركات تسجل نمواً بمبلغ 11 مليار جنيه

التمويلات الدولية للقطاع الخاص تصل إلى 7 مليارات دولار فى 3 سنوات

«مقطم داون تاون».. مشروع عمرانى جديد بمنطقة الهضبة الوسطى باستثمارات 1.5 مليار جنيه

«العدوى»: دعم الدولة ضرورى لاستمرار صناعة العقار.. واتحاد المطورين يضبط إيقاع السوق

شراكة بين «مدن للتطوير العقارى» و«مكسيم» لإدارة مشروع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة

الصفحة السادسة

الملك.. من أسماء الله والحسنى

لوحات فنية من السجاد اليدوى لتزيين المنازل.. لمسة من روحانيات رمضان

أطباق مصرية ومغربية على سفرة «فاطمة»: أسرتى خليط من البلدين

«فارس» يصنع فانوساً من الكرتون.. «فرحة على قد الإيد»

مقامات الورع

الصفحة السابعة

«الأهلى المصرى».. بنك «أهل مصر» فى عمر الـ125

أقدم وأعرق البنوك المصرية وشاهد على الوضع السياسي والاجتماعي الذي عايشته البلاد طوال أكثر من قرن

تولى مهام البنك المركزي في الخمسينيات وتفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التحارية ومنشآت فروعه خضعت للتحديث والتجديد

أول فروعه ظهر فى 25 يونيو 1898 بقلب القاهرة الخديوية ووسط مبانيها الأثرية العريقة فى شارع شريف

تحول إلى بنك تجارى بعد التأميم.. وهو أول من أصدر وأدار شهادات الاستثمار لحساب الدولة

نادى الكتب العربية يناقش نفوذ المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى

جرمين عامر: طغيان شهرة المؤثر على حساب العلامة التجارية يُقلل فرص تذكر الجمهور المستهدف

«جرافيتى» جعفر العمدة وش الخير على «محمد»: «رمضان شيَّره»

كثيرون يشيدون بالمسلسل ويتفاعلون مع أحداثه بطرق مختلفة

«مي» قدمت عملين بعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

«فاطمة كشرى» تظهر بعد 27 عاماً: اعتزلت لتربية أبنائى

الصفحة الثامنة

«جعفر العمدة» سيتخطى نجاح «الأسطورة والبرنس»

شخصية «جعفر» استفزتنى بسبب اختلاف العمر بيننا وهذا التحدى الكبير لى.. ولا تشابه بين مسلسلى و«عائلة الحاج متولى»

تجمعنى بالشخصية صفات مشتركة مثل حب الأم والكتمان.. وأحب العمل مع المخرج محمد سامى

لا أحب الخلط بين كونى مطرباً وممثلاً.. ولكل منهما تجربة مستقلة ونجاح خاص