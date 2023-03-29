رئيس شعبة السكر: 3 أصناف من الحلويات المصرية تتمتع بشهرة عالمية

كشف حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن التحديات التى تواجهها صناعة الحلويات، وحجم الانتعاش الذى تحقّقه خلال شهر رمضان، والمعارض الدولية التى تحرص الدولة على المشاركة فيها لدعم تصدير الحلويات المصرية، وقال فى حوار خاص لـ«الوطن» إن هناك 3 أصناف أصبح لها شهرة عالمية.. وإلى تفاصيل الحوار.

«الفندى»: غالبية المواد الخام إنتاج محلي.. والمستورد منها تم توفيره منذ فترة كبيرة

كيف تستعد الغرفة التجارية لشهر رمضان 2023؟

- رغم الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم أجمع وزيادة تكلفة الاستيراد من الخارج، فإن مصر لديها ما يكفيها من مستلزمات وخامات لصناعة الحلويات والأطعمة الغذائية تكفى لشهر رمضان بالكامل وتفيض، مثل السكر والجلوكوز والنشا وكل المواد الخام التى تدخل فى العملية الإنتاجية، وبعض هذه الخامات هى إنتاج محلى، فعلى سبيل المثال خلال موسم حصاد البنجر كان الإنتاج كبيراً جداً ووفَّر نحو 90% مما تحتاجه مصر من السكر.

ما دور المعارض التى تنظمها الدولة، مثل «أهلاً رمضان» فى دعم المواطنين وتوفير الصناعات الغذائية، وهل هناك معارض أخرى؟

- تنظم الدولة عدة معارض، من بينها «أهلاً رمضان»، و«كلنا واحد» لتوفير مختلف السلع والصناعات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفّضة؛ إذ إنها تكون من المصنع إلى المستهلك مباشرة دون وجود حلقات أخرى فى المنتصف، مثل تجار الجملة والتجزئة، فبالتالى تكون أسعارها مخفّضة للغاية، مقارنة بأسعارها فى المحال التجارية الأخرى، كما أن هذه المعارض تساعد فى ترويج وتسويق الصناعات الغذائية المصرية، ومنها الحلويات بشكل أفضل، لا سيما خلال شهر رمضان، كما أن هناك عدة معارض يتم تنظيمها فى أماكن مختلفة ومتفرقة فى أنحاء الجمهورية، ولعل من أهمها معرض «مكافحة الغلاء» بمدينة العاشر من رمضان، وهو معرض يتم تنظيمه سنوياً فى بداية شهر رمضان لتوفير الصناعات الغذائية، ومنها الحلويات بأسعار مخفّضة للمواطنين بهدف مكافحة غلاء الأسعار واحتكار التجار للسلع، وهذا العام تقرّر تنظيم المعرض وافتتاحه بداية من منتصف شهر شعبان ويستمر حتى نهاية رمضان.

ما حجم استهلاك الحلويات خلال شهر رمضان، وما أكثر الأطعمة استهلاكاً؟

- بصفة عامة، يزداد حجم استهلاك الصناعات الغذائية خلال شهر رمضان بنسبة 50% مقارنة بباقى العام؛ إذ جرت العادة لدى المصريين أن تكون احتفالاتهم بأى مناسبة، لا سيما شهر رمضان الكريم، من خلال التجمع الأسرى وتناول الطعام، وتُعد الكنافة أكثر الصناعات الغذائية التى يزداد حجم استهلاكها خلال الشهر الكريم؛ إذ إنها تُعد باستمرار وبشكل يومى فى أغلب المنازل المصرية طوال الشهر.

ماذا عن أسعار الصناعات الغذائية والحلويات خلال شهر رمضان 2023؟

- هناك عدة عوامل تتعلق بارتفاع الأسعار، من أهمها الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم أجمع حالياً نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من 3 سنوات، والأزمة الروسية الأوكرانية التى مر عليها أكثر من عام كامل وما زالت مستمرة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاستيراد وما ينتج عنه من قلة استيراد الخامات والمستلزمات لصناعة المنتجات الغذائية، وكل ذلك فى مجمله أدى إلى ارتفاع الأسعار للصناعات الغذائية والحلويات بنسبة 60%، مقارنة بالعام الماضى.

هل هناك حلويات جاهزة يتم استيرادها من الخارج؟

- بفضل التوسّع فى إنشاء المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية أصبحت لدينا القدرة على تصنيع الحلويات بالكامل ولا نحتاج إلى استيراد حلويات جاهزة، وإنما يتم استيراد الخامات والمستلزمات التى تدخل فى العملية الإنتاجية للحلويات، مثل الذرة وزيوت النخيل وبعض المستلزمات الأخرى، على أن يتم تصنيع أصناف الحلويات المختلفة فى المصانع المصرية.

ما أصناف الحلويات التى تتميز مصر بصناعتها بين دول العالم؟

- تتميز مصر بإعداد وصناعة الكثير من الحلويات، أهمها الحلويات الشرقية، ومنها البسبوسة، واللديدة المحشوة بجوز الهند، وتشتهر بصناعتها بورسعيد ورأس البر ودمياط، كما أننا نشتهر بصناعة البقلاوة والكنافة بأنواعها المختلفة، ولنا شخصية أقوى من تركيا واليونان ودول الشام فى صناعة الحلويات، ودائماً لنا بصمتنا المصرية وحضورنا الخاص.

هل تُصدِّر مصر حلويات إلى الخارج؟

- بالفعل تُصدِّر مصر عدة أصناف حلويات إلى الخارج، لعل أهمها 3 أنواع من الشيكولاتة والبونبونى والكرواسون.

هل هناك معارض مصرية عالمية للترويج للحلويات؟

- هناك عدة معارض عالمية تشارك فيها مصر للتسويق والترويج لمختلف صناعاتها الغذائية، ومنها الحلويات، ويكون ذلك عن طريق المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مثل معرضى «IMS» و«ألوجا» فى ألمانيا، ومعرض «فودكس» باليابان، و«فانسى فود» بأمريكا، و«جلفود» فى دبى، فضلاً عن عدة معارض أخرى فى دول مختلفة.

دعم صناعة الحلويات

تلعب الغرفة التجارية دوراً مهماً فى دعم صُنَّاع الحلويات فى مختلف البقاع المصرية؛ إذ يتولى مجلس إدارة الغرفة مناقشة وحل المشكلات التى تواجههم وتوفير احتياجاتهم، سواء فى تعديل قانون معين أو إصدار قانون جديد، كما أننا فى تواصل مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخصوص منح الشهادات وتعديل بعض القوانين.