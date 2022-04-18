طارق يحيى يحكي عن موقف رمضاني غريب حدث في 1985: اتخصملي علشان الكنافة

قال الكابتن طارق يحيي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن رمضان في الماضي، اختلف عن رمضان الحالي، لأنه أصبح يصوم، لكن زمان كان طفلا يركز على اللعب وشراء الفانوس، مبينا أن رمضان أيضا في الشباب، مختلف، إذ قضى مركز تدريب لمدة 25 يوم في ألمانيا، قبل أيام من فوز مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1986، وكان المغرب يؤذن به في ألمانيا في التاسعة والنصف مساء، وكانت ساعات الصوم أطول من القاهرة، إذ كان يصوم 18 ساعة، ويتدرب الفريق مرتين الأولى في الصباح والثانية بعد الظهر.

اللاعبون قبل التمرين

أوضح «يحيى»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، «كنت تخش على المنتخب الساعة 8:30 تقول سلام عليكم لأجدع لاعب ميردش، مش قادرين اليوم طويل أوي ولكن دلوقتي بتستمع برمضان بصلاة الفجر والتراويح والعشاء، وأنا صغير كنت بصلي بس مكنتش مستوعب، لما كبرت الصلاة بقيت مهمة أوي بالنسبة لي، وبقيت حريص عليها أكثر».

أغرب موقف يتذكره

أشار نجم نادي الزمالك السابق، إلى أن أغرب موقف حدث له في عام 1985 أثناء مباراة للأهلي والزمالك، كان لديه امتحان في ليسانس حقوق، ووفر نادي الزمالك سيارة لتذهب به إلى كفر الشيخ، وبعد الامتحان عاد للقاهرة مرة أخرى، متابعا: «كنت لازم ألعب المباراة، وقلت لكابتن أحمد رفعت، قالي طب متكلش كنافة عشان يبقى في غرامة 50 جنيه ومرديش، وكلتها فعلا وخصملي 50 جنيه، وسجلت جون وصنعت جون تاني لكوارشي، جابها في سقف الشبكة، الحمد لله قدرت أجيب الجون وامتحن وأنجح في السنة النهائية، وده كان توفيق ربنا ليا مقدرش أنسى طبعا».