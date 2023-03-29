البابا تواضروس يعلن عن نسخة جديدة من الكتاب المقدس البشائر الأربعة

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عن إصدار الكلية الإكلريكية نسخة وجديد محدثة ومدققة من الكتاب المقدسة البشائر الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا) باللغة العربية والقبطية.

البشائر الأربعة منذ 100 عام

وقال البابا تواضروس «إن تلك الطبعة أكثر دقة وحداثة من النسخة التى ظهرت منذ أكثر من 100 عام في أيام القديس حبيب جرجس الذي يعتبر كان مسؤولا عن التعليم في الكنيسة منذ أيام البابا كيرلس الخامس».

عظة البابا تواضروس

وتابع البابا «نشكر الله على هذا المنتج الثقافي الذي يمكن من خلاله التعرف على قواعد اللغة وأفعالها ونحوها وكذلك يمكن أن نعرف من خلاله النص وتدقيقه في العبارات المستخدمة».

وجاء ذلك خلال العظة الأسبوعية، للبابا تواضروس الثاني، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي تذاع على القنوات الفضائية القبطية، والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.