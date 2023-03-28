البابا تواضروس يشارك في إعداد كراتين مواد غذائية لمساعد الأسر الأكثر احتياجًا

تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمساندة المجتمع ومساعدة المحتاجين خاصة مع اقتراب عيد القيامة، وذلك من خلال العديد من البرامج والمؤسسات التابعة للكنيسة كخدمة «اتحبني» وبرنامج سانت مارك للمساعدات الإنسانية التابع للمكتب البابوي للمشروعات.

إعداد الكراتين بيد البابا تواضروس

وشارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إعداد كراتين المواد الغذائية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا، إذ يشرف البابا على تعبئة الكراتين بنفسه تحت عنوان «المحبة لا تسقط ابدا».

يهدف برنامج سانت مارك للمساعدات الإنسانية لمواجهة الزيادة اليومية في معدلات الفقر حول العالم، لذلك يدعم البرنامج المساعدات الإنسانية بهدف تخفيف المعاناة التي يواجهها غير القادرين.

ويقوم البرنامج في إطار ذلك بإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة التي توفر العديد من فرص العمل للأرامل والشباب، كما يقدم المكتب الدعم الطبي والمنح الدراسية وتوزيع كراتين طعام والاحتياجات الأساسية.

المكتب البابوى للمشروعات

والجدير بالذكر أن المكتب البابوى للمشروعات تم تأسيسه عام 2013 بجانب أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية للحد من هجرة الأقباط ولتوفير ودعم الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

ويقدم المكتب البابوى للمشروعات 4 برامج يقوم من خلالها المكتب بتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية وهي:

- برنامج عيون مصر للمشروعات التعليمية يهدف لإنشاء المدرسة بكل إيبارشية.

- برنامج كيمي للمشروعات الصحية ويعمل البرنامج على تقديم أعلى معايير الخدمة الصحية والطبية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

- برنامج راكوتي لتطوير المؤسسات وبناء القدرات حيث يدعم البرنامج العمل المؤسسي للكنيسة.

- برنامج سانت مارك للمساعدات الإنسانية لمواجه