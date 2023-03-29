تفاصيل مقتل عامل سيرفيس قبل الإفطار بدقائق.. مسجل خطر طعنه بسبب دراجة نارية

لم يدر «حسن صابر» صاحب الـ28 عامًا، يعمل «عامل سيرفيس» أنه أثناء عودته من عمله لمنزله قبل انطلاق مدفع الإفطار بدقائق قليلة، ستنتهي حياته على يد مسجل خطر، إذ سدد له عدة طعنات غادرة باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بسبب الخلافات على دراجة نارية ليسقط قتيلا في الحال، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وصرحت النيابة بدفن جثمان وشيعت جنازته وسط العشرات من أهل منطقته ومحبيه بشارع حافظ إبراهيم في المرج.

المكالمة الأخيرة

بحسب حديث زوج شقيقته لـ«الوطن» أن مكالمة هاتفية تلقاها المجني عليه أثناء عودته من عمله، كانت محتواها بأن شقيقها يتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهم، ما اضطر للهرولة تجاه المكان لمحاولة فض تلك المشاجرة، ولكن كان حضوره لمكان المشاجرة كتب السطور في حياته الأخيرة، وتلقى طعنة غادرة باستخدام سلاح أبيض «سكين» وسط حالة من الرعب، والخوف وفر المتهم هاربًا: «حسن شاب محترم وطيب والناس كلها بتحبه، متزوج وعنده ولد وبنت مالحقش يفرح بيهم، المتهم يتمهم بدري، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم»، وكانت الأجهزة الأمنية للمتهم بالمرصاد وألقت القبض عليه ويدعى «أحمد.أ» 33 سنة، له معلومات جنائية.

معاينة تصويرية بالصوت والصورة

خضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه، فيما أمرت النيابة باستدعاء شقيق المجني عليه لسماع أقواله بشان الخلافات التي أدت إلي ارتكاب الجريمة.

عقوبة القتل العمد

قال المحامي علي هيكل، القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه ورد في قانون الإجراءات الجنائية، أنَّ عقوبة القتل العمد وفق القانون نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».