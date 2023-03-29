من هو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات الجديد؟

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في القرار بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: «أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس دولة الإمارات

وولد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أبوظبي عام 1970، وتلقّى تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ونال درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.

وعُيًن منصور بن زايد آل نهيان بعد عودته من دراسته الجامعية في عام 1997، رئيسا لمكتب والده الشيخ زايد بن سلطان، إذ لازمه حتى وفاته في نوفمبر 2004، بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أصبح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لوزارة شؤون الرئاسة في التشكيل الوزاري لعام 2009.

تكليف منصور بن زايد برئاسة المجلس الوزاري للخدمات

وجرت تسمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزيراً لوزارة شؤون الرئاسة عام 2004، بعد دمج مكتب صاحب السمو رئيس الدولة، وديوان الرئاسة، ثم جرى تكليفه برئاسة المجلس الوزاري للخدمات عام 2006، وهو مجلس وزاري منبثق عن مجلس الوزراء، ويضمّ عدداً من الوزراء المسؤولين عن قطاعات الخدمات.

وجرى تعيينه في عام 2007 رئيساً لجهاز الإمارات للاستثمار، وهو آلية اتحادية تتولى استثمار الأموال نيابة عن الحكومة الاتحادية.

منصور بن زايد رئيسا لصندوق أبوظبي للتنمية

ويتولى منصور بن زايد رئاسة دائرة القضاء في أبوظبي منذ عام 2006، يرأس منصور بن زايد المركز الوطني للوثائق والبحوث منذ عام 2000، كما يترأس صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 2005، الذي يقوم بتقديم المنح والقروض الميسرة للدول النامية.

ويترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في 2005 الذي أصبح المؤسسة المثالية في مجال السلامة الغذائية إلى ترأس عدة مؤسسات منها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية منذ عام 2007 ومجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات البترولية «آيبيك».

وتولى الشيخ منصور بن زايد رئاسة مؤسسة الإمارات من عام 2005 وحتى 2009 ، إضافة إلى تولى منصب نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم في عام 2005، ونائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار منذ عام 2005.