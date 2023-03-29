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تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات

كتب:

عمرو حسني
08:26 م | الأربعاء 29 مارس 2023
الشيخ منصور بن زايد

الشيخ منصور بن زايد

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في القرار بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام: «أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

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بقلم عمرو حسني