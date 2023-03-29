أحمد العوضي يكشف كواليس «ضرب نار» مع فاطمة مصطفى بالراديو 9090

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090» النجم أحمد العوضي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

وتسلط فاطمة مصطفى، في الحلقة الضوء على جوانب جديدة ومهمة من حياة الفنان أحمد العوضي، وكواليس عمله الذي يجمعه من جديد بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال مسلسل «ضرب نار»، والذي يعرض حصريا في الموسم الرمضاني الحالي على شاشة ON بالتزامن مع منصة WATCH IT.

صعوبات ومخاطر ضرب نار

كما يكشف «العوضي»، في حلقته مع فاطمة مصطفى، الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها خلال مسلسله «ضرب نار» بالإضافة إلى جملة «أحلى على الأحلى» التى يرددها دائما في المسلسل، إضافة إلى أعماله المقرر تقديمها الفترة المقبلة.

وتستعرض فاطمة مصطفى في الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

تفاصيل برنامج الراديو بيضحك في رمضان

«الراديو بيضحك في رمضان» تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك.