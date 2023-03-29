ملخص الحلقة السابعة مسلسل الصفارة.. شفيق يربي أبناء زوجته «ريهام»

صفارة توت عنخ امون كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح رجل أعمال ثريا، وتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل الصفارة الحلقة السابعة

تبدأ أحداث الحلقة السابعة بظهور «شفيق» داخل مكتب الشركة التي يعمل بها ، لتعمل لديه «شيرين» كسكرتيرة فيبدأ التعامل معها، حتى يتفاجأ بفيديو كول من أبناء زوجته التي يعمل على رعايتهم بعد سفر والدتهم مع «علاء» صديقه،،ليجد «شيرين» تبادله الإعجاب بما يفعل اتجاههم الأولاد وهم ليس أبنائه.

ثم ينتقل إلى ملاقاة صديقه «علاء» الذي ارتبط بزوجته، فيفكر في الهروب مستخدمًا «الصفارة» إلا أنه يقرر البقاء بجوار الأولاد الثلاث ومساعدتهم على تجاوز المشاكل، ليحاول رغم كل هذا التعبير عن حبه لـ«شيرين»، إلا أن الأولاد لا يتركون له المجال للإفصاح عن ذلك، من خلال تصرفاتهم الغريبة التي يحاول تفاديها للحفاظ على صورته أمام «شيرين».

لينتقل معهم إلى تمارين رياضة الهاند بول فيحاول تشجيعهم، بعد أن وجد أحدى الأمهات تشجع بشكل مبالغ فيه نجلها في أثناء اللعب، وعلى الرغم من طريقته تشجيعه لم تكن محفزو بشكل كبير إلا أن «اياد» أحد الأبناء قام بإحراز الهدف الأول ليشاركه التشجيع «علاء» بصحبة والدتهم.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد امين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.