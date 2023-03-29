أصبحت القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، محل اهتمام متابعي الأعمال الدرامية في شهر رمضان، بعد تصدرها تريندات موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عقب مرور 6 حلقات على عرض أحداثه المثيرة التي تدور في إطار كوميدي، أثار إعجاب عدد كبير من متابعيه، ما جعلهم يعبرون عن سعادتهم برؤية أحداثه وانتظارهم لأحداث الحلقة الجديدة من المسلسل، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

وتستمر أحدث مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين طوال 15 حلقة فقط، أي تنتهي أحداثه منتصف شهر رمضان الكريم، ويُعرض عبر شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، ؟لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي، تردد القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل الصفارة

يمكن لمتابعي مسلسل الصفارة الاستمتاع بمتابعة شبكة قنوات «DMC»، كالتالي..

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: الخطأ 5/6.

جودة القناة: HD.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وبعد الانتهاء من عرض القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، يجدر الإشارة إلى أن حلقات المسلسل تعرض يوميًا، عبر شبكة قنوات «DMC»، في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.