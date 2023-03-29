محافظ بني سويف يشهد حفل إفطار جماعي لرؤساء المدن والقرى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمه ديوان المحافظة، لرؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء المجالس القروية، في تقليدٍ جديد، لمشاركتهم أجواء وروحانيات الشهر الفضيل، وسط حالة من السعادة بين الحضور.

حضر حفل الإفطار: عاصم سلامة و بلال حبش نائبا المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد, والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق مبادرة حياة كريمة في بني سويف.

محافظ بني سويف يهنئ الحضور بشهر رمضان الكريم

وخلال فعاليات الإفطار الجماعي، الذي أقيم بنادي العاملين بالإدارة المحلية، أكد محافظ بني سويف على تقديره لكافة العاملين بالجهاز التنفيذي الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات، وموجها لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده الله على الشعب المصري وأهالي محافظة بني سويف بالخير واليمن والبركات.

حفل إطفار جماعي في جامعة بني سويف

يذكر أن جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، نظمت الثلاثاء حفل إطفار جماعي لكل فئات المجتمع السويفي، في حضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على رأسهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالإضافة إلى الأساتذة والطلاب وعمداء الكليات والإعلاميين والصحفيين من أبناء المحافظة، وسط أجواء روحانية وذلك بدار الضيافة التابع للجامعة بشرق النيل في بني سويف.