نائب محافظ بني سويف: الانتهاء من إنشاء مجزر سمسطا بنسبة 100%

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماًعا بأعضاء لجنة المجازر والتي تم تشكيلها بقرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة قطاع المجازر على مستوى المحافظة، والتأكد المستمر من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير الخدمة بالقطاع.

مناقشة الموقف التنفيذي لتطوير مجزر سمسطا

ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بينها مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، حيث أفاد أعضاء اللجنة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وجار تنفيذ أعمال التجهيز، تمهيدا لتركيب المعدات، لتشغيل المجزر في أقرب وقت ممكن.

ووجه نائب محافظ بني سويف بتسريع وتيرة الأعمال بمشروع مجزر سمسطا، مؤكدا على تكليفات محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

مراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ

كما شدد نائب المحافظ على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أن تطوير والتوسع في المجازر الحديثة، يأت في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الجبالي مدير مديرية الطب البيطري، المهندسة هبة المنشاوي مدير الجهاز المركزي للتعمير منطقة بني سويف، وباسم حاتم مسئول التفتيش البيئي بالإدارة العامة للبيئة.