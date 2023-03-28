محافظ بني سويف يبحث مستجدات مشروع إنشاء مدرسة تطبيقية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعدد من مسئولي شركة العربي، لمناقشة مستجدات مشروع إنشاء مدرسة صناعية تطبيقية، التي ستمثل عامل دعم نوعي لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، بجانب خدمة السكان المجاورين.

جاء ذلك في حضور الدكتور يوسف إبراهيم مدير عام المشروعات اللوجستية بالمجموعة، والدكتور مهندس بيومي عليان رئيس مجمع مصانع العربي بكوم أبو راضي، والأستاذ أحمد صالح مدير إدارة دعم المشروعات اللوجستية لقطاع القاهرة الكبرى، وعمر فتحي مدير إدارة دعم المشروعات اللوجستية لقطاع شمال الصعيد، والأستاذة سلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

محافظ بني سويف: ندعم ملف الاستثمار

وأكد محافظ بني سويف دعمه المتواصل للدفع بالاستثمار بالمحافظة من خلال جهود نوعية والتواصل المباشر وغير المباشر بالمستثمرين بكل المناطق الصناعية، لاسيما وأن الدولة تضع ملف الاستثمار من الأولويات وفي مقدمة خطط التنمية تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.

تعاون بين شركة العربي ومحافظة بني سويف

كما أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم لجهود المحافظة المتواصلة والتواصل الدائم في كل الموضوعات المستجدة وأوجه الدعم المطلوبة خاصة وأن مكتب محافظ بني سويف دائمًا مفتوحًا لهم والاستجابة السريعة التي يجدونها في إطار المتاح من إمكانيات المحافظة، مؤكدين على استعداد الشركة المستمر للتعاون المستمر مع أجهزة المحافظة، لاسيما في مجال المسئولية المجتمعية.

ناقش اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات تنموية التي تكون الشركة فيها الطرف الرئيسي، حيث تمت مناقشة مستجدات مشروع إنشاء مدرسة صناعية تطبيقية، التي ستمثل عامل دعم نوعي لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، بجانب خدمة السكان المجاورين.

تسريع وتيرة العمل بالمشروع

وكلف المحافظ مكتب خدمة المستثمرين بعدد من الإجراءات التي تم الاتفاق لتسريع وتيرة العمل في المشروع، خاصة الإجراءات التي تتطلب التنسيق مع الوزارات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العربي لديها بمنطقة كوم أبو راضي مجمعًا صناعيًا كبيرًا جدًا يضم 5 مصانع متنوعة، الذي يحتوي على مصانع إنتاج المواتير والمراوح التي تشتمل على مصنعين لإنتاج المراوح والمغذيات «المواتير»، ومصنع ثالث للفوم وتوفر عدد كبير من فرص العمل لأبناء بني سويف.