مسلسل الصفارة الحلقة السابعة.. «شفيق» يواصل تربية أبناء «ريهام»

شهد مسلسل الصفارة الحلقة السابعة، الذي يشارك به الفنان أحمد أمين، في السباق الرمضاني 2023، كثيرا من الأحداث المثيرة.

وتضمن مسلسل الصفارة الحلقة 7 ، استمرار «شفيق» في رعاية الأبناء الثلاثة لـ«ريهام» إضافة إلى محاولاته المستمرة في أن يحظى بحب «شيرين»، من خلال التعبير لها بعدة الطرق، إلا أن «شقاوة» الأولاد لم تفسح له المجال للتعبير عن ذلك، ليسعى جاهدًا إلى اقتناص أي فرصة لتحسين صورته أمامها.

يبدأ مسلسل الصفارة الحلقة السابعة بظهور «شفيق» داخل مكتب الشركة التي يعمل بها، لتعمل لديه «شيرين» كسكرتيرة فيبدأ التعامل معها، حتى يتفاجأ بفيديو كول من أبناء زوجته الذين يعمل على رعايتهم بعد سفر والدتهم مع «علاء» صديقه، ليجد «شيرين» تبادله الإعجاب بما يفعل تجاه الأولاد.

ثم ينتقل إلى ملاقاة صديقه «علاء» الذي ارتبط بزوجته، فيفكر في الهروب مستخدمًا «الصفارة» إلا أنه يقرر البقاء بجوار الأولاد الثلاثة ومساعدتهم على تجاوز المشاكل، ليحاول رغم كل هذا التعبير عن حبه لـ«شيرين»، إلا أن الأولاد لا يتركون له المجال للإفصاح عن ذلك، من خلال تصرفاتهم الغريبة التي يحاول تفاديها للحفاظ على صورته أمام «شيرين».

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد امين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على قناة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.