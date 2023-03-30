تضمن مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين، مواقف ومشاهد كوميدية كثيرة في الحلقات الأولى منه، ما جعله يلقى تفاعلا كبيرا من المشاهدين، لا سيما مُحبي مشاهدة ومتابعة المسلسلات الرمضانية، لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث للكثيرين، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل، إذ أنّ عدم مشاهدة حلقة معينة أو جزء منها، قد يعوقهم عن فهم مشاهد متعددة في الحلقات التالية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

تنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني أنه ينتهي مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

ويُعرض مسلسل الصفارة عبر شبكة قنوات «DMC» يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويعتبر مسلسل الصفارة عملًا كوميدي تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يلعب دوره الفنان أحمد أمين، يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين، في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.