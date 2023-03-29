حبس عاطلين لاتهامهما بقتل سائق بالإسماعيلية لسرقته في رمضان 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب في الثلاثينيات من العمر عمدا لسرقته في شهر رمضان المبارك.

وناقشت جهات التحقيق المتهمين في التهم المنسوبة إليهما واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مبلغ مالي على المجني عليه تخوفا من عدم سداده إليهما.

كما اعترف المتهمان بالاتصال بسائق الإسماعيلية بغرض توصيلهما إلى إحدى المناطق إلا أنهما اعتديا عليه وقاما بخنقه مما أدى إلى وفاته على الفور.

تخلصا من الجثمان في منطقة زراعية

واعترف المتهمان بالتخلص من جثمان المجني عليه في منطقة زراعية بدائرة مركز ومدينة فايد والاستحواذ علي مبلغ مالي صغير كان بحوزته وهاتف محمول وبيع التوك توك لأحد الأشخاص.

وكانت قد نجحت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف فى القبض على شخصين متهمين بارتكاب واقعة قتل المجني عليه، وتوصلت المباحث الجنائية لهوية المتهمين بعد فحص علاقات المجني عليه ودوائره القريبة وتتبع خط سيره عبر منظومة الكاميرات في المدينة.

وأمرت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليه وتسليمه إلي ذويه خلال الساعات الماضية لدفنه.