نواب: أفلام كارتون «المتحدة» تعلي قيم المجتمع وتغرس السلوكيات الإيجابية وتعيد بناء الإنسان المصري

ثمَّن عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلسى النواب والشيوخ جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوضع الإعلام المصرى فى مكانته المستحقة، والتى تشتمل على إنتاج أفلام ومسلسلات درامية وكارتونية تهدف إلى إعلاء قيم المجتمع وإعادة بناء الإنسان المصرى، من خلال غرس السلوكيات الإيجابية فى صميم وجدانه. وأشاد أعضاء اللجنة بمبادرة «المتحدة» لصناعة أفلام كارتونية للأطفال بهدف بث السلوكيات الحميدة ودفع الأطفال نحو التصرف الإيجابى.

«سعيد»: أشيد بالدافع الوطني لهذه المؤسسة التي آثرت الرسالة على المكاسب الاقتصادية

من جانبها، قالت النائبة سها سعيد، وكيلة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الحركة الثقافية فى أى مجتمع تعد قوته الناعمة، والقادرة على خلق وعى جمعى لكل شرائحه، والإعلام الموجه للطفل أحد روافد هذه الحركة.

وأوضحت «سعيد»، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن هذه الحركة الثقافية تراجعت فى سائر روافدها من مطلع القرن الحالى، مما تسبب فى فقدنا نحو ٤ أجيال لا تنتمى ثقافياً لمجتمعنا.

أثنت وكيلة لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ على مبادرة إنتاج الأفلام الكارتونية، مؤكدة أن الشركة المتحدة أدركت هذا الخلل وتنبهت لخطورته، ما دفعها لمحاولة استرجاع نمط من الإعلام موجه للطفل وجاذب له، ولا أظن أن هذا التوجه محض صدفة أو هدفه الربحية الاقتصادية، وإنما هو جزء من استراتيجية تتبعها «المتحدة» لإعادة بناء منظومة إعلامية متكاملة من حيث الشرائح المستهدفة، ودسمة من حيث المحتوى الفنى، مضيفة أن إنتاج الأفلام الكارتونية هو جرأة كبيرة من قِبل الشركة، وذلك نظراً لارتفاع الكلفة الإنتاجية لهذه الأفلام، فضلاً عن تواضع القيمة الربحية لبيعها، خصوصاً إذا ما كانت تتناول موضوعات قومية بحتة مثل التعريف بمصر القديمة، وهنا أشيد بالدافع الوطنى لهذه المؤسسة التى آثرت الرسالة على المكاسب الاقتصادية.

وفى سياق متصل، قال تامر عبدالقوى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة أحدثت هرماً درامياً ثقافياً غير مسبوق خلال شهر رمضان الحالى.

وأوضح تامر، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن الأفلام الكارتونية التى عرضتها الشركة كمحتوى إعلامى وحرصها على خلق محتوى إعلامى يقدم للأطفال أمر فى غاية الأهمية، كونه أداة تسلية مستدامة أمام الطفل فى سنواته الأولى من عمره، مما يمنحنا الفرصة لاستغلالها بغرس الهوية الوطنية.