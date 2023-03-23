أماكن السحور في رمضان 2023.. سهرات رمضانية في مناطق تاريخية وشعبية

تتنوع أماكن السحور في رمضان 2023، فهناك من يميل إلى المناطق الشعبية، والبعض يفضل الأماكن التراثية التاريخية، ومع بداية شهر رمضان اليوم الخميس وفق بيان دار الإفتاء بعد استطلاع رؤية الهلال، يهتم الناس بالخروج وقضاء أوقات مع الأصدقاء وتناول الطعام قبيل الفجر.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن السحور في رمضان 2023 والمناطق التي يمكن زيارتها والذهاب إليها لتناول وجبة السحور.

أماكن السحور في رمضان 2023

ومن ضمن أماكن السحور في رمضان 2023، الحسين ومنطقة الأزهر حيث توجد العديد من المطاعم بها والمساجد الأثرية والجوامع التي يمكن الاستمتاع بزيارتها ورؤيتها والصلاة بها وقت الفجر بعد تناول السحور.

ويمكنك الذهاب إلى شارع المعز واختيار المطاعم الشهيرة مثل وكالة السحيمي قرب بيت السحيمي، الذي يقع في حارة الدرب الأصفر، ومن الأماكن التراثية الأخرى بيت زينب خاتون.

منطقة السيدة زينب، تنتشر بها الكثير من المطاعم وعربات الفول بأسعار مخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، ويمكن اختيار عربات الفول المنتشرة في جميع الشوارع بمختلف المناطق وتناول وجبة السحور عليها مع الأصدقاء وهي تنتشر كثيرا في المناطق الشعبية.

أماكن للسحور في مدينة نصر ومصر الجديدة

يوجد بتلك المنطقتين العديد من المطاعم التي يمكن تناول السحور بها، مثل مطعم حمادة شيراتون في مصر الجديدة، ومطعم فول بشندي في مدينة نصر.

جبل المقطم

تنتشر بتلك المنطقة عدة مطاعم وكافيهات التي يمكنك تناول السحور فيها، ضمنها كلوب هاوس في مجمع آب تاون كايرو.

ويتحول مطعم بيكيا في الشيخ زايد من مجرد مطعم إلى خيمة رمضانية تقدم وجبات السحور وتنظم الحفلات الموسيقية.

ويقدّم درب شكمبة في المهندسين ساندوتشات السجق والكبدة منذ أعوام، ووجبات الفول والطعمية، والفول بالزبدة وبالحمص، إضافة إلى الفلافل المحشوة بالبسطرمة أو اللبنة أو البابا غنوج.