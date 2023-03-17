مسلسلات رمضان 2023.. مدحت صالح يغني «اللي يهري يهري» في «حضرة العمدة»

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن كلمات الأغنية الدعائية لمسلسل «حضرة العمدة»، ضمن مسلسلات رمضان 2023، والتي يقوم بغنائها الفنان مدحت صالح.

أغنية «حضرة العمدة» ضمن مسلسلات رمضان 2023

وقال «عبد العزيز» إن الأغنية الدعائية لمسلسل «حضرة العمدة» الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، تحمل اسم «اللي يهري يهري»، غناء مدحت صالح وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية: «أثبتت الدراسات غير العلمية أن بين كل 100 فرد، 50 واحد بيفتي، و40 واحد بيهري، واحنا أملنا في الـ10 الباقيين».

مسلسل «حضرة العمدة»

وتواصل الفنانة روبي تصوير مسلسل «حضرة العمدة» المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.