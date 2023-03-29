ينتظر قطاع كبير من جمهور الدراما الرمضانية موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم، والذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، ويتناول سيرة الإمام أبو عبدالله محمد ابن إدريس الشافعي ثالث الأئمة عند أهل السنة والجماعة.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي:

وموعد مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم، في مواعيد متفرقة على مدار اليوم، كما يعرض على كل قنوات dmc وcbc، فضلًا عن عرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم في تمام الساعة 10.45 مساءً، ويُعاد الساعة 9.15 صباحًا، في حين يُعرض المسلسل على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

ويعرض مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC ثلاث مرات؛ في الساعة 6.30 مساءً يوميًا، والإعادة في 6.15 صباحًا، وأيضًا إعادة ثانية في الـ11 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

ويتناول مسلسل الإمام الشافعي سيرة الإمام الشافعي وتحديدًا مرحلة مهمة في حياته منذ قدومه إلى مصر عام 200 هـ وهي الفترة التي شهدت تجديد الفكر الديني الخاص بالإمام، فأعاد النظر في بعض الكتب، مثل كتاب الرسالة، وألف في مصر كتابه الشهير المعروف بكتاب الأم، وهو عبارة عن كتاب ضخم يحتوى على الكثير من المؤلفات.

صناع مسلسل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي

يُشار إلى أنَّ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وسلمى أبو ضيف وأحمد الرافعي، والأردنية فرح بسيسيو، والسوريين حالد القيش، وهافال حمدي، ووسناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.