موعد عرض الحلقة السابعة مسلسل «رسالة الإمام» الشافعي اليوم

ينتظر قطاع كبير من متابعي دراما رمضان موعد عرض الحلقة السابعة مسلسل رسالة الإمام، «الإمام الشافعي»، المقرر عرضها اليوم عبر شاشات الفضائيات، وتحمل الحلقة الجديدة أحداثًا مشوقة يتناولها المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي ونخبة من النجوم.

موعد عرض الحلقة السابعة مسلسل الإمام الشافعي:

ويأتي موعد عرض الحلقة السابعة مسلسل الإمام الشافعي، على «dmc»، الساعة 6:30 مساء اليوم، على أن تكون الإعادة في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي والإعادة الثانية على القناة ذاتها الساعة 11 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة «الحياة» في 10.45 مساءً، والإعادة 9:15 صباحا، وتعرض الحلقة أيضا عبر شاشة «cbc»، الساعة 12.15 بعد منتصف الليل، والإعادة 5 صباحا، هذا إلى جانب عرض الحلقة عبر منصة «Watch IT»، الإلكترونية.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وإلى جانب موعد عرض الحلقة السابعة مسلسل الإمام الشافعي، تتتابع الأحداث في قالب تاريخي وترصد السنوات التي قضاها الإمام في مصر منذ العام 198 هجرية/ 814 ميلادية، إلى وفاته في 204 هـ -820 م كما تتناول الصعوبات التي واجهته أثناء محاولته نشر رسالته وماهية الرسالة.

وناقشت الحلقات السابقة من مسلسل «رسالة الإمام»، قصة حياة الإمام الشافعي التي يجسدها خالد النبوي، خاصة وأنّ العمل تمت مراجعته من الأزهر الشريف، وشهدت أحداث الحلقة السابقة، تحريض ابن الوالي على قتل الإمام الشافعي، لمنعه من الوصول إلى تنيس، حيث هجم عليه الجنود خلال الصلاة، وحاصروه ولكن أنقذوه في الوقت المناسب.

مسلسل «رسالة الإمام الشافعي» بطولة خالد النبوي

مسلسل «رسالة الإمام الشافعي» بطولة خالد النبوي، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي منهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والمسلسل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة Media Hub – سعدى وجوهر.