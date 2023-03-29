ينتظر عدد كبير من المشاهدين موعد إعادة عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة حيث استطاع المسلسل جذب عدد كبير من الجمهور منذ الحلقات الأولى.

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

ونكشف في السطور التالية مواعيد إعادة عرض مسلسل على قناة DMC، والقنوات الناقلة له من يوميا في رمضان، وتأتي إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، وذلك بعد العرض الأول للمسلسل الساعة 6.30 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي:

وإلى جانب عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC، يعرض المسلسل على قناة الحياة اليوم في 10.45 مساءً، والإعادة في الساعة 9.15 صباحًا، ويعرض أيضا وعلى شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحًا.

تردد قناة DMC

ويمكن مشاهدة قناة dmc على التردد الجديد:

12092 رأسي

معامل تصويب الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

أحداث مسلسل الإمام الشافعي

ومسلسل الإمام الشافعي يعالج سيرة الإمام محمد إدريس الشافعي القرشي، وتحديدًا مرحلة مهمة في حياته التي تتناول قدومه إلى مصر عام 200 هـ وهي الفترة التي شهدت تجديد الفكر الديني الخاص به.

وناقشت الحلقات السابقة من العمل سعي الإمام الشافعي إلى جمع تراث الليث بن سعد و تحريض ابن الوالي على قتله الإمام الشافعي، لمنعه من الوصول إلى تنيس، ونجاته ف يالوقت المناسب من هجوم الجنود خلال الصلاة.

يُذكر أنَّ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه العمل نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم : أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وأحمد الرافعي وسلمى أبو ضيف، وعدد من الفنانين العرب منهم الأردنية فرح بسيسيو، والسوريين حالد القيش، وهافال حمدي، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.