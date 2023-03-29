الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بأرض في الحزام الأخضر بأكتوبر

نشب حريق محدود بحوض 6 بالحزام الأخضر بأرض معدة لتجميع المخالفات بأكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بحوض 6 الحزام الأخضر.

على الفور انتقل المقدم أحمد السوركي رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الحريق وبالانتقال والفحص تبين اشتعال الحريق في أرض معده لتجميع المخلفات شبه جرداء، والحريق في مخلفات وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد أي إصابات أو تلفيات، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.