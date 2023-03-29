رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حريق يلتهم محتويات منزل في قرية بالغربية بسبب لعب الأطفال

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:55 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
حريق داخل منزل بالغربية

حريق داخل منزل بالغربية

نشب حريق هائل داخل منزل مهجور، بقرية القضابة، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، ومجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل منزل مهجور، بقرية القضابة التابعة لدائرة المركز، وتصاعد كثيف للدخان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على النيران 

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ونائب رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء، بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم عملية التبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى.

لهو الأطفال 

وأفادت المعاينة الأولية بأن النيران أتت على جميع محتويات المنزل بشكل كامل، وأن السبب وراء إندلاع الحريق، هو قيام أحد الأطفال من أبناء القرية بإلقاء ألعاب نارية داخل المنزل، أثناء لهوه مع زملائه، ما أدى إلى اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

اقرأ المزيد:

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل شقة سكنية في الوراق

ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز احتجاز مهاجرين في المكسيك لـ39 قتيلا (فيديو)

«معلومات الوزراء»: أعقاب السجائر وأعواد الكبريت تسببت في 14 ألف حريق في 2022

مسلسل ضرب نار الحلقة 5.. حريق في ورشة أحمد العوضي

السيطرة على حريق «كرفان» في نادي المنتزه بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق مبنى مهجور بالمحلة دون خسائر بشرية
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام