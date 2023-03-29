حريق يلتهم محتويات منزل في قرية بالغربية بسبب لعب الأطفال

نشب حريق هائل داخل منزل مهجور، بقرية القضابة، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، ومجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل منزل مهجور، بقرية القضابة التابعة لدائرة المركز، وتصاعد كثيف للدخان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على النيران

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ونائب رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء، بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم عملية التبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى.

لهو الأطفال

وأفادت المعاينة الأولية بأن النيران أتت على جميع محتويات المنزل بشكل كامل، وأن السبب وراء إندلاع الحريق، هو قيام أحد الأطفال من أبناء القرية بإلقاء ألعاب نارية داخل المنزل، أثناء لهوه مع زملائه، ما أدى إلى اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.