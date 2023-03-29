إحالة سائق توك توك بتهمة ترويج المخدرات في حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان بإحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة.

المتهم سقط في فخ الحملة الأمنية

ترجع التفاصيل عندما خرجت حملة أمنية بمباحث قسم شرطة التبين، وأثناء السير بدائرة القسم استوقف المدعو «سالم س س م»، 25 عاما، سائق توكتوك ومقيم شارع مصطفى فهمى دائرة قسم حلوان، حال قيادته مركبة ذات ثلاث عجلات «توك توك» ملكه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان القسم، وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.