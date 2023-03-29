حبس شخص 4 أيام بالشروق.. وإرسال مخدرات ضبطت بحوزته للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لإعداد تقرير عنها، حيث ضبط المتهم بحوزته كمية من الحشيش المخدر الآيس، بنطاق قسم شرطة الشروق.

تفاصيل القبض على شخص بحوزته مخدرات

وكانت البداية عندما ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مادة الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – ميزان حساس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

قال المحامي رامي عبد المنعم، الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.