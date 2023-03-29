ملخص أول 7 حلقات من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين.. مغامرات لا تنتهي

صفارة توت عنخ آمون كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى العديد من المغامرات التي تنوعت عبر الحلقات المختلفة، إذ جسد عددا من الشخصيات على مدار الأسبوع الأول، يمكن معرفة ملخص أول 7 حلقات من مسلسل الصفارة في السطور المقبلة.

ملخص أول 7 حلقات من مسلسل الصفارة

جسد «شفيق» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، العديد من الشخصيات منها رجل الأعمال الثري البدين، المطرب الشعبي، موظف في إحدى الشركات، يحاول في كل مرة أن يحظى بحب «شيرين» إلا أن القدر لا يسعفه إلى تحقيق ما يتمنى في كل مرة.

يعمل كمرشد سياحي ويقوده القدر للحصول على «صفارة» توت عنخ آمون تمكنه من العودة إلى الماضي، لإصلاح علاقته بـ«شيرين» التي يرغب في الزواج منها، ليتحول في كل مرة يستخدم فيها «الصفارة» إلى تجسيد شخصية جديدة ليقابلها به، في أول مرة ظهر كرجل أعمال ثري، ويتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

وبعد أن فشل في كسب حب «شيرين» له رغم ذلك الثراء، قرر أن يستخدم الصفارة من جديد ليتحول إلى المطرب الشعبي «نونو» ليظهر بشكل مختلف تماما من حيث تسريحة الشعر والملابس، كما أن طريقة كلامه غريبة «سرسجي» يضيف إلى كلامه كلمة «منه» فيحاول أن يفهم ما يحدث حوله، ليجد نفسه مشهورا والجمهور يحاول التقاط الصور معه.

ليظهر بعدها بشخصية الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات، ويتزوج من «ريهام» التي تترك له أبناءه الثلاثة لرعايتهم، ليجد نفسه مسؤولا عنهم، فيحاول العمل على حل مشاكلهم ومساعدتهم، مستمرًا في محاولاته المختلفة ليحظى بحب «شيرين» وتحسين صورته أمامها إلا أن الأبناء الثلاثة لا يتركون منفذًا له.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.