مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7.. أحمد رزق يتحدى روبي في أزمة الهجرة غير الشرعية

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7، جلسة نقاشية بين روبي «صفية الفارس – عمدة قرية تل شبورة»، وابن عمها أحمد رزق «المستشار جلال الفارس»، للحديث عن قضية الهجرة غير الشرعية، التي تُهدد أهالي القرية.

وتحدث أحمد رزق، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7، عن آمال وطموحات المُهاجرين، إذ قال: «الناس دي أهم ما يُشغل بالهم هو السفر خارج البلاد بأي طريقة ممكنة، مهما يواجه من ذل ومهانة بالخارج، طالما يُجني الأموال، رغم إنه يُعيش مُطارد من البوليس، ويعمل بنصف أجره، كما يضطر للزواج من سيدة في عمر جدته بهدف الحصول على الجنسية فقط».

حلم الهجرة يطارد أهالي تل شبورة

ويواصل أحمد رزق، حديثه لـ روبي، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7، قائلًا: «مهما أطلقنا حملات توعية وإرشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فلن تكون كافية لتوعية الأهالي، قد تقل النسبة لكن لن نقضِ عليها تمامًا، الهجرة حلم يراود الأهالي مهما سمعوا عن جرائم ومخاطر وصعوبات الهجرة غير الشرعية».

واستنكر أحمد رزق، موقف روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7، وقال لها: «عاوزة تقفي في حلم الناس أدام سفرهم؟.. هعملك تمثال يا صفية لو عرفتي توقفي الأزمة دي.. المشكلة في العقول والفلوس».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب الثنائي روبي وأحمد رزق، كل من وفاء عامر، ودينا، وبسمة، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.