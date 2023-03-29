موعد عرض مسلسل حضرة العمدة علي قناة الحياة اليوم

يترقب عدد كبير من المشاهدين، موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل حضرة العمدة المذاع على قناة الحياة خلال شهر رمضان 2023، والذي جذب عددا كبيرا من الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة

وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له بشكل يومي، من السبت إلى الجمعة.

يأتي موعد الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح، ويُعاد المسلسل على قناة الحياة، حيث يُعرض 3 مرات على مدار اليوم، الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

يعد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وعدة نجوم أبرزهم، وهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.