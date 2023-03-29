مسلسل حضرة العمدة الحلقة الـ6.. روبي تواجه الأزمات

تواجه روبي في الحلقة السادسة أزمات جديدة ومثيرة، لكن هل ستواجهها بقوة أم لا، وهل سيظهر محمود عبدالمغني مرة أخرى لينقذها، بعض الأسئلة التي تراود الجمهور بعد عرض الحلقة لكثرة التشويق بها ومناقشة القضايا الهامة والقوية.

احداث مسلسل حضرة العمدة

توالت أحداث مسلسل حضرة العمدة في إطار درامي تشويقي كوميدي، حتى وصلت إلى مشهد إنقاذ محمود عبدالمغني لروبي في أثناء المباراة، ومناقشة أحمد رزق لقضية الهجرة غير الشرعية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

اما مواعيد إعادة المسلسل، جاءت الإعادة على قناة الحياة، 3 مرات على مدار اليوم، الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.