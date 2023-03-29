موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

يترقب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معرفة موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة بعد عرض أول 6 حلقات من المسلسل بطوله روبي، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، ومعرفة القنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة

وحسب موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة له، لمدة 3 مرات على قناة الحياة، ستكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

موعد مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة يوميًا طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف، بطولة الفنانة روبي، إذ تفوز بمنصب العمدة، في إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه صفية انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة في أوائل الأربعينات منصبًا مهما، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.