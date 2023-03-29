رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

كتب:

مريم جاد
03:18 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

يترقب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معرفة موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة بعد عرض أول 6 حلقات من المسلسل  بطوله روبي، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، ومعرفة القنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة 

وحسب موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة له، لمدة 3 مرات على قناة الحياة، ستكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

موعد مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة يوميًا طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف، بطولة الفنانة روبي، إذ تفوز بمنصب العمدة، في إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه صفية انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة في أوائل الأربعينات منصبًا مهما، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.

اقرأ المزيد:

هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة: «المخرج قالي مش شايف غيرك في الدور»

مسلسل عملة نادرة الحلقة 7.. أهل عبد الجبار يرفضون قرار حرق النجع

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. «خطط جديدة للسيطرة على الميراث»

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. محمد رمضان يتوصل لهوية ابنه

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. ظهور ضيوف شرف جدد

مواعيد مسلسل جميلة والقنوات الناقلة له في رمضان 2023

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. طلاق مي كساب يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا
بقلم مريم جاد