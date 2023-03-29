مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7 .. «أحمد رزق يهدد وفاء عامر»

ينتظر العديد من الجماهير الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة، بعدما أثارت الحلقة السابقة الجدل بمشهد أحمد رزق ومواجهته للهجرة غير الشرعية التي كانت خطرا على الشباب والدول، لذلك ستشهد الحلقة تطورات جديدة ومثيرة وتحديات لروبى.

الحلقة السابعة من مسلسل حضرة العمدة علي قناة الحياة

من أبرو وأهم المشاهد التي تناولها مسلسل حضرة العمدة، مشهد أحمد رزق في مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث سلّط الضوء على قضية مهمة تواجه الشباب والمجتمع، وفور نهاية كلمته بالمؤتمر، يتلقى رسالة بوقوع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية، وعلى متنه 5 مصريين، ليتصل هاتفيًا بالفنانة وفاء عامر ويهددها إذا كان لها يد بالواقعة، لذلك ينتظر العديدون الحلقة 7 من المسلسل لمتابعة الأحداث الجديدة المشوقة منه، فماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، الذي يُعرض، في شهر رمضان 2023، يضم عددًا كبيرًا من الفنانين بجانب روبي، منهم أحمد رزق، وبسمة، ومحمود عبدالمغني، وسميحة أيوب، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز وأخرين، و من تأليف إبراعيم عيسى، وإخراج عادل أديب.