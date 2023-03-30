ما مميزات منظومة الصواريخ الروسية الجديدة؟

انتشرت الأحاديث حول منظومة الصواريخ الروسية الجديدة، التي ستضعها روسيا تحت يديها، إذا تطرق الأمر لاستخدامها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت منذ 24 فبراير 2022.

تدريب جديد

تمتلك روسيا الاتحادية، منظومة صواريخ تسمى «يارس» عابرة للقارات، وأطلقت تدريبات مساء الأربعاء، بمشاركة أكثر من 3000 جندي، لكن ما أكثر شيء يميز منظومة الصواريخ الجديدة؟

مميزات الصواريخ الروسية

تعمل المنظومة الجديدة بالوقود، وجرى تعديل منظومة الصواريخ توبول إم، بجانب التزود بصواريخ نووية باليستية عابرة للقارات، ويستطيع الصاروخ حمل من 3 إلى 6 رءوس حربية مدمرة، وقادر أيضا على حمل الرءوس الحربية إلى مسافة 10.5 ألف كيلومتر.

صواريخ روسية جديدة قوية

وأفادت التقارير بحسب موقع «روسيا اليوم»، بأن الصاروخ قادر على حمل رأس مدمر فرط صوتي «أفانجارد»، كما يمكن أن تعادل قوة الصاروخ التفجيرية مليون طن، وهذه الصواريخ قادرة على الانطلاق من منصة مخبأ تحت الأرض، أو من منصة متنقلة، وقادر على الجاهزية على الإنطلاق خلال 7 دقائق فقط.

امتلاك أكبر عدد من الرؤوس النووية

وتعد روسيا الاتحادية صاحبة أكبر عدد من الرؤوس النووية حول العالم بإجمالي 7000 رأس نووي، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بـ6800 رأس نووي، وتمتلك 9 دول حول العالم الأسلحة النووية، ورفضت التوقيع على معاهدة لحظر انتشار الأسلحة النووية.