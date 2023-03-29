روسيا: مدير «الطاقة الذرية» تأكد من عدم وجود أسلحة هجومية في محطة زابوروجيا

أكد مستشار مدير مؤسسة «روس إنيرجو آتوم» الروسية، رينات كارتشا، أن مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي تأكد خلال زيارته اليوم إلى محطة زابوروجيا من عدم وجود أي أسلحة هجومية فيها.

وقال كارتشا، عقب زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة جروسي إلى محطة زابوروجيا الكهروذرية، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأربعاء، إن جروسي تأكد من عدم وجود أي أسلحة هجومية في المحطة، ولا يجري التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك.

جدير بالذكر أن جروسي قد وصل اليوم إلى محطة زابوروجيا الكهروذرية، وأجرى زيارة تفقدية للمحطة ومحيطها، رفقة كارتشا.