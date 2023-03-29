ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7.. «راوية» تكشف لـ«طه» سر طرد والدتها له

تكشف الحلقة 7 من مسلسل «سوق الكانتو» سبب انفعال والدة «راوية» مي عز الدين على «طه القماش» أمير كرارة، بعد كشف هويته لها خلال الحلقة السابقة، ويعرض العمل على شاشة dmc.

يغضب «طه» أمير كرارة عما صدر من والدة «راوية» مي عز الدين، ويتركهما ويذهب برفقة رجاله، لتحرص الأخيرة على اتباعه للاعتذار له بسبب ما حدث داخل الفندق وطرده من قبل والدتها.

أحداث سوق الكانتو

ويقبل «طه» اعتذار «راوية»، بعدما كشفت له سر طرد والدتها له، مؤكدة أنه توجد مشاكل قديمة بين عائلتها وجده «حسنين» عبدالعزيز مخيون، وفي لفتة رومانسية تقول راوية لـ طه: «لو أنت حكمدار المحروسة أنا حكمدارة الإسكندرية، ممكن بقى نتكلم شوية»، ليقبل طلبها ويتمشيا على البحر معا.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض سوق الكانتو

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل «سوق الكانتو»

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.