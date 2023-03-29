مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7.. مي عز الدين تعتذر لـ أمير كرارة

شهدت الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمير كرارة، المعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان، العديد من الأحداث المهمة والشيقة، وتستعرض «الوطن» أحداث الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو.

وشهدت بداية الحلقة 7 من سوق الكانتو اعتذار راوية «مي عز الدين» لـ طه القماش «أمير كرارة» بسبب ما قامت به والدتها معه.

وأكدت راوية لـ طه أن هناك بعض الخلافات بين والدتها وبين جده حسانين القماش «عبد العزيز مخيون».

مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية «مي عز الدين» قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

وتُعرض الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو، على قناة dmc الساعة 9 مساء، وتأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه على منصة watch it.