سيارة ملاكي تدهس كهربائيًا أثناء عبوره الطريق ببولاق الدكرور 

لقي كهربائي مصرعه أثناء عبوره الطريق، بعد أن صدمته سيارة ملاكي بمنطقة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث دهس أعلى القوس الغربي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى القوس الغربي اتجاه الوراق.

نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى

أمر اللواء محمود الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم محمد مختار رئيس مباحث بولاق الدكرور بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة تاجر 50 سنة اصطدم بكهربائي 45 سنة أثناء عبوره نهر الطريق؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.