مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.. ما مصير نيللي كريم بعد العودة لمنزل حماها؟

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانه نيللي كريم، عبر قناة cbc أحداث مشوقة بعد ظهور «شداد» الفنان محمد لطفي وعرض على نادرة حمايتها، وتوالت أحداث المسلسل التشويقية، في قضية الإرث التي تواجهها نادرة ومنع السيدات من الحصول على حقها، وينتظر الجميع موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الحلقة الثامنة الساعة 7:30 مساءً عبر قناة الـ cbc، والإعادة في الساعة 1 صباحًا.

أحداث من الحلقة السابعة

وجاء من ضمن أحداث الحلقة السابعة من المسلسل، ظهور نادرة «نيللي كريم»، ورضيعها بداخل مركب، وتخبر والد زوجها عبد الجبار بصوت عالي أنها بخير، وتؤكد حسن معاملة عائلة أبو عصايا لها، ويصطحبها حماها ويدفعها داخل المنزل، وتعنفها نفيسه، وتخبرهم، عن الرجل الملثم الذي دخل لغرفتها محاولة منه لخطف نجلها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويعد مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي وأحمد عيد، وكمال أبورية، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، وعلي الطيب، ومريم الخشت، ونهى صالح، وندى موسى، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.