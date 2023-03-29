رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ملخص الحلقة 7 مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تعود لمنزل حماها

كتب:

ضحى محمد
09:27 م | الأربعاء 29 مارس 2023
أبطال مسلسل عملة نادرة

أبطال مسلسل عملة نادرة

عرضت مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي تشارك به في موسم رمضان 2023.

ملخص الحلقة 7 مسلسل عملة نادرة، بدأت فيه الأحداث بظهور نادرة ورضيعها في مركب، وتخبر حماها عبد الجبار بصوت مسموع بأنها بخير وتطلب منه الأمان لها ولولدها، وتؤكد حسن معاملة عائلة أبو عصايا لها.

وفي ملخص الحلقة 7 مسلسل عملة نادرة، يصطحبها عبد الجبار ويدفعها داخل البيت، وتقوم نفيسة بتعنيفها، وتخبرهم «نادرة» عن الرجل الملثم الذي دخل إلى غرفتها في محاولة لخطف نجلها.

أحداث مسلسل عملة نادرة

وتخبر «نادرة» عبد الجبار بأن هناك من له مصلحة في موتها وموت ولدها كما حدث من قبل في محاولة تسمميه، ولكن تنهرها نفيسة وتطلب منها المغادرة، ويؤكد عبد الجبار على كلامها و يعنف نادرة ويؤكد لها أنه سيعتني بحفيده حال فكرت في الهروب مرة أخرى.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم يشارك في بطولته كل من جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد فهيم.

اقرأ المزيد:

نيللي كريم: كدت أعتذر عن مسلسل عملة نادرة و«اللي ماراحش الصعيد ماشافش مصر»

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الحلقة الـ7 في رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

مسلسل عملة نادرة الحلقة 7.. صراع بين عائلتي أبو عصايا وعبدالجبار
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.