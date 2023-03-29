ملخص الحلقة 7 مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تعود لمنزل حماها

عرضت مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي تشارك به في موسم رمضان 2023.

ملخص الحلقة 7 مسلسل عملة نادرة، بدأت فيه الأحداث بظهور نادرة ورضيعها في مركب، وتخبر حماها عبد الجبار بصوت مسموع بأنها بخير وتطلب منه الأمان لها ولولدها، وتؤكد حسن معاملة عائلة أبو عصايا لها.

وفي ملخص الحلقة 7 مسلسل عملة نادرة، يصطحبها عبد الجبار ويدفعها داخل البيت، وتقوم نفيسة بتعنيفها، وتخبرهم «نادرة» عن الرجل الملثم الذي دخل إلى غرفتها في محاولة لخطف نجلها.

أحداث مسلسل عملة نادرة

وتخبر «نادرة» عبد الجبار بأن هناك من له مصلحة في موتها وموت ولدها كما حدث من قبل في محاولة تسمميه، ولكن تنهرها نفيسة وتطلب منها المغادرة، ويؤكد عبد الجبار على كلامها و يعنف نادرة ويؤكد لها أنه سيعتني بحفيده حال فكرت في الهروب مرة أخرى.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم يشارك في بطولته كل من جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد فهيم.