يترقب الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة الليلة على قناة cbc، ونظراً لأنها تعرض بعد الفطار مباشرة، نعرض خلال السطور التالية موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc

يُعاد مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، الأولى في تمام الساعة 1 صباحا، على قناة cbc، بعد العرض الأول بعد أذان المغرب في تمام الساعة 7 ونصف على قناة cbc.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تحاول «نادرة» نيللي كريم الحفاظ على حق نجلها الرضيع، حيث قام جد الطفل «جمال سليمان» بكتابة 50 ألف فدان للطفل احتفالا بقدومه وولادته، ولكن هذه الأرض تسببت في خسارة العائلة كلها لزوج «نادرة» الذي يجسد دوره الفنان علي الطيب، حيث يتعرض علي الطيب للقتل على يد شقيقه أحمد عيد، طمعا في الحصول على الإرث كاملا بدلا منه، كما أنّه أنجب ولد، ولكن الله لم يرزقه سوى بفتاة، ما أشعل الغيرة في قلبه، وقتله وحرمه من نجله الرضيع وزوجته نادرة.