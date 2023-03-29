مسلسل عملة نادرة الحلقة 7.. جمال سليمان يقتنع بكلام نيللي كريم

أحداث مشوقة ومتتالية، شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، بعد عودة نيللي كريم من جديد إلى منزل حماها جمال سليمان بعد أن هربت خوفا من نجلها، وقرر مساندتها.

أحداث مسلسل عملة نادرة

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، اقتناع عبد الجبار بكلام نادرة، ويزور الشيخ المنزلاوي منزل «عبد الجبار» ويستقبله بمحبة، يؤكد له المنزلاوي تحسن الأمور بعد عودة نادرة ورضيعها.

ويجتمع «عبد الجبار» مع ابنيه علاء ومسعود خارج المنزل ويؤكد لهما أنه مقتنع بكلام نادرة خاصة بعد تأكيد الشيخ المنزلاوي كلامها.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، شهدت انفعال مسعود وينهره والده ويؤكد أن حفيدة يوسف أغلى منهما وحبه يملأ قلبه، ويخبرهما بأنه سيذهب لمصر لمقابلة الباشا.

أهم أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة

أحداث الحلقة 7 من مسلسل عملة نادرة شهدت أيضا انفعال عطية أبو عصايا وولده عادل و يحاول حسن أبو عصايا توضيح بعض الأمور لهما ويخبرهما أن الباشا في مصر يريد مقابلته، لكنه لا يستطيع الذهاب.